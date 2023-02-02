Варан решил завершить карьеру в сборной Франции в 29 лет

Защитник “Манчестер Юнайтед” Рафаэль Варан завершит карьеру в сборной Франции в 29 лет.

По данным Le Parisien, в последние недели футболист думал о своем будущем в сборной.

После длительных размышлений он все же решил завершить международную карьеру.

По информации источника, футболист испытывает физическое и психологическое утомление от игры за Францию. Также его расстроило поражение в финале ЧМ-2022.

В то же время ключевым фактором, который повлиял на решение Варана, могут стать проблемы с коленом.

С 2013 года Варан провел 93 матча за национальную команду.