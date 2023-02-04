Варан прокомментировал решение завершить карьеру в сборной Франции
Новости футбола Сегодня, 03:07
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен
Защитник “Манчестер Юнайтед” Рафаэль Варан высказался о своем решении завершить карьеру в сборной Франции.
"Я отдавался команде по полной – физически и психологически. Играть на высшем уровне - это как стиральная машина: ты играешь все время, никогда не останавливаешься.
Мы постоянно имеем перегруженные графики, мы играем в режиме нон-стоп. Сейчас мне кажется, что я просто задыхаюсь, что игрок заживо съедает во мне человека", – заявил 29-летний защитник.
В футболке сборной Франции Варан провел 93 матча и забил 5 голов.
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