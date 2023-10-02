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Варан объяснил, почему Манчестер Юнайтед может выиграть Лигу чемпионов

Новости футбола Сегодня, 12:22
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Варан объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» может выиграть Лигу чемпионов Варан объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» может выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан считает, что у «красных дьяволов» есть большой потенциал.

«Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужна результативность. В последнее время нам не хватает продуктивности – мы мало пропускаем, но нам нужно создавать больше моментов, чтобы забить. Такова реальность футбола на топ-уровне. У нашей команды есть все необходимое, чтобы выигрывать соревнования. Мы должны двигаться вперед и совершенствоваться.

Выиграть Лигу чемпионов реально. У нас есть нужные качества. Нам нужно кое-что улучшить, начало сезона было не таким, как мы ожидали, но я все еще верю, что мы способны конкурировать с лучшими командами мира», – сказал Рафаэль Варан в интервью ВВС.

Француз четыре раза выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала». Однако «Манчестер Юнайтед» не выигрывал Лигу чемпионов с 2008 года.

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