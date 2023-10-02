Варан объяснил, почему Манчестер Юнайтед может выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан считает, что у «красных дьяволов» есть большой потенциал.

«Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужна результативность. В последнее время нам не хватает продуктивности – мы мало пропускаем, но нам нужно создавать больше моментов, чтобы забить. Такова реальность футбола на топ-уровне. У нашей команды есть все необходимое, чтобы выигрывать соревнования. Мы должны двигаться вперед и совершенствоваться.

Выиграть Лигу чемпионов реально. У нас есть нужные качества. Нам нужно кое-что улучшить, начало сезона было не таким, как мы ожидали, но я все еще верю, что мы способны конкурировать с лучшими командами мира», – сказал Рафаэль Варан в интервью ВВС.