Ванда Нара рассказала о своих отношениях с Икарди

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего ПСЖ Мауро Икарди, рассказала об отношениях со своим мужем.

“Он мой муж, мы будем семьей всю жизнь. Мы вместе, мы всегда были семьей. Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь”, – сказала Вандра в эфире Rai Due.

Ванда и Мауро состоят в отношениях с 2013 года. У них есть двое общих детей. Также пара воспитывает еще двух детей Нары от предыдущего брака с Макси Лопесом.

В нынешнем сезоне 30-летний Икарди выступает за “Галатасарай” на правах аренды. Он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Тяжелая победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Ланса": результаты 24-го тура Лиги 1.