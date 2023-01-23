Ванда Нара радикально сменила имидж (фото)

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего “Пари Сен-Жермен” Мауро Икарди, выступающего за “Галатасарай” на правах аренды, сменила имидж.

Модель перекрасила волосы в черный цвет, хотя раньше она была блондинкой.

36-летняя Нара в 2013 году стала встречаться с Икарди, а через некоторое время они поженились. У них двое общих детей. Также у Ванды есть еще трое детей от предыдущего брака. В октябре 2021 года Нара объявила о расставании с Икарди.

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