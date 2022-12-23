Ванда Нара может получить имущество на 100 миллионов после развода с Икарди

Супруга форварда “ПСЖ” Мауро Икарди Ванда Нара может получить имущество на 100 миллионов долларов после развода с футболистом.

В частности, в эту сумму входят предметы роскоши и недвижимость.

Как пишет журналист Эстефи Берарди, также Ванда хочет получить прибыль Икарди за всю его карьеру.

Также после развода супруги должны решить вопрос с проживанием двух дочерей и размер алиментов.

Напомним, что процедуру развода пара начала осенью.