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Ван Перси рассказал, что толкнуло его на переход из Арсенала в Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 10:21
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Ван Перси рассказал, что толкнуло его на переход из Арсенала в Манчестер Юнайтед Ван Перси рассказал, что толкнуло его на переход из Арсенала в Манчестер Юнайтед

Летом 2012 года Робин ван Перси совершил неоднозначный переход из Арсенала, за который он выступал восемь лет, в Манчестер Юнайтед. Спустя неполные 12 лет после этого трансфера нидерландец рассказал, что его толкнуло на этот переход.

Как вспомнил ван Перси в The High Performance Podcast, летом 2013 года у него заканчивался контракт с Арсеналом и нового предложения ему «канониры» не предложили:

«Я понимаю критику фанатов. Но я могу пообещать вам при детях, что если кто-то придет с доказательствами того, что Арсенал предлагал мне контракт, я дам вам миллион фунтов сейчас, сегодня»»

Как считает сам нидерландец, причиной не продлевать контракт были разносласия в подальшей траектории развития клуба:

«У меня было семь пунктов, которые, по моему мнению, "Арсенал" мог бы улучшить, и, на мой взгляд, эти семь пунктов они должны начать решать прямо сейчас, чтобы иметь возможность конкурировать с лучшими командами.

Неважно, что это за пункты, важно то, что тогдашний генеральный директор Иван Газидис решил, что он не согласен ни с одним пунктом из этих семи пунктов, что вполне справедливо

Если принять эту информацию к сведению, то Арсенал не предлагает мне сделку, поскольку они не согласны с моими взглядами, которые были направлены только на помощь, честными взглядами на то, как клуб должен двигаться вперед, - это очень четкий сигнал. Для меня это больше не проблема, такова жизнь».

Перед переходом в Фенербахче в 2015 году ван Перси хотел вернуться в Арсенал, но наставник Арсен Венгер в этом нидерландцу отказал.

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