Ван Нистелрой неожиданно покинул топ-клуб Нидерландов

Пресс-служба ПСВ из Эйндховена на официальном сайте объявила об уходе Руда ван Нистелроя с поста главного тренера.

Отставка произошла по решению тренера, который посчитал, что получает недостаточную поддержку от руководства клуба. Новым наставником команды станет Фред Рюттен.

46-летний ван Нистелрой возглавил ПСВ летом 2022 года. В нынешнем сезоне клуб под его руководством выиграл Кубок Нидерландов и Суперкубок Нидерландов, а также, скорее всего, займет второе место в чемпионате Нидерландов.

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