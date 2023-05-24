Ван Нистелрой неожиданно покинул топ-клуб Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: сайт ПСВ/Автор неизвестен
Пресс-служба ПСВ из Эйндховена на официальном сайте объявила об уходе Руда ван Нистелроя с поста главного тренера.
Отставка произошла по решению тренера, который посчитал, что получает недостаточную поддержку от руководства клуба. Новым наставником команды станет Фред Рюттен.
46-летний ван Нистелрой возглавил ПСВ летом 2022 года. В нынешнем сезоне клуб под его руководством выиграл Кубок Нидерландов и Суперкубок Нидерландов, а также, скорее всего, займет второе место в чемпионате Нидерландов.
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