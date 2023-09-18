Ван Бисака получил травму и пропустит несколько недель

Правый защитник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Бисака получил травму в конце матча против Брайтона, сообщили на сайте клуба.

Игрок пропустит несколько недель из-за очередной травмы. В матче против Брайтона Аарон Ван-Бисака появился на 85-й минуте после болезни, однако после игры снова почувствовал дискомфорт. Пока требуется дополнительная проверка, чтобы оценить всю степень травмы. Пока, по предварительным оценкам, крайний защитник пропустит несколько недель.

29 июня 2019 года Манчестер Юнайтед объявил о подписании пятилетнего контракта с Эроном, сумма трансфера составила 45 млн фунтов, еще 5 млн Кристалл Пелас может получить в виде всевозможных бонусов.

11 августа 2019 дебютировал за Манчестер Юнайтед в матче первого тура Премьер-лиги против Челси на стадионе Олд Траффорд. Матч завершился победой Юнайтеда со счетом 4:0. За это время Ван-Биссака провел 108 матчей и успел забить два гола.

Напомним, что Манчестер Юнайтед проиграл Брайтону со счетом 1:3.