Ван Бастен не включил Месси в тройку лучших игроков в истории

Легенда сборной Нидерландов Марко ван Бастен не включил Лионеля Месси в топ-3 лучших футболистов за всю историю футбола.

По его словам, места в тройке достойны Пеле, Марадона и Кройф.

“Также я хочу напомнить о Криштиану Роналду, о Платини или Зидане. Что касается Месси, то он отличный игрок, но у Марадоны всегда было больше влияния, харизмы в команде. Лионель никогда не будет лезть грудью на амбразуру”, - сказал он.

Напомним, что Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.