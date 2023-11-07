"Вам все равно на футбол". Фанаты Боруссии устроили огненную акцию во время матча Лиги Чемпионов
Во время матча Лиги Чемпионов между Боруссией Дортмунд и Ньюкасл Юнайтед болельщики "шмелей" устроили акцию.
В начале второго тайма на фанатской стене появился баннер с надписью: "Вам все равно на спорт - вас интересуют только деньги". Кроме того, болельщики скандировали: "Вы разрушаете наш спорт".
Также болельщики бросали на футбольное поле поддельные золотые слитки и поддельные мешки с деньгами.
Эта акция направлена против реформ УЕФА, которые должны произойти в следующем сезоне.
Что касается игры, то Боруссия справилась с Ньюкаслом и победила 2:0. На 26-й минуте хозяева все же смогли открыть счет. Фулькруг стал автором гола после передачи Забитцера. После перерыва Ньюкасл пытался отыграться и спасти матч. Они больше владели мячом, но Боруссия очень надежно оборонялась. Когда английская команда пошла выравнивать счет, "шмели" выбежали в контратаку и удвоили преимущество.