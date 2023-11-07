"Вам все равно на футбол". Фанаты Боруссии устроили огненную акцию во время матча Лиги Чемпионов

Во время матча Лиги Чемпионов между Боруссией Дортмунд и Ньюкасл Юнайтед болельщики "шмелей" устроили акцию.

В начале второго тайма на фанатской стене появился баннер с надписью: "Вам все равно на спорт - вас интересуют только деньги". Кроме того, болельщики скандировали: "Вы разрушаете наш спорт".

The message is clear from the Borussia Dortmund wall at the start of the second half: “You don’t care about the sport - All you care about is money.”



BVB fans singing: “You are destroying our sport!”



The anti-UEFA chants are against reforms due to take place next season.… pic.twitter.com/lAu7OfccxN — Get German Football News (@GGFN_) November 7, 2023

Также болельщики бросали на футбольное поле поддельные золотые слитки и поддельные мешки с деньгами.

Эта акция направлена против реформ УЕФА, которые должны произойти в следующем сезоне.

Что касается игры, то Боруссия справилась с Ньюкаслом и победила 2:0. На 26-й минуте хозяева все же смогли открыть счет. Фулькруг стал автором гола после передачи Забитцера. После перерыва Ньюкасл пытался отыграться и спасти матч. Они больше владели мячом, но Боруссия очень надежно оборонялась. Когда английская команда пошла выравнивать счет, "шмели" выбежали в контратаку и удвоили преимущество.