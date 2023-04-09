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"Вальядолид" и "Мальорка" выдали голевую феерию в матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 11:15
Фото: твиттер "Мальорка"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Мальорка"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Испании “Вальядолид” и “Мальорка” сыграли вничью со счетом 3:3.

У хозяев отличились Кике Перес, Селим Амалла и Мончу. У гостей дубль сделал Ведат Марики и еще гол на счету Мануэля Морланеса.

“Вальядолид”, набрав 29 очков, вышел на 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Мальорка” с 34 очками осталась на 12-й позиции.

“Вальядолид” – “Мальорка” - 3:3 (1:0)
Голы: Перес, 33 - 1:0, Мурики, 53 - 1:1, Морланес, 58 - 1:2, Амалла, 68 - 2:2, Мончу, 86 - 3:2, Мурики, 90 (с пенальти) - 3:3

“Вальядолид”: Масип, Фреснеда, Хоакин Фернандес, Санчес, Лукас Роза (Амалла, 67), Меса (Санчес, 66), Онгла, Кике Перес (Мончу, 80), Плата (Кенеди, 80), Плано (Эскудеро, 66), Ларин.

“Мальорка”: Райкович, Маффео, Раильо, Вальент, Хаджикадунич, Коста, Ли Кан Ин (Анхель Родригес, 85), Руис де Галаррета, Морланес (Гренье, 74), Ндиайе (Санчес, 74), Мурики (Пратс, 90).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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