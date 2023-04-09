Вальверде ударил игрока "Вильярреала" после матча

Полузащитник “Реала” Федерико Вальверде напал на хавбека “Вильярреала” Алекса Баэну после матча 28-го тура чемпионата Испании (2:3).

Marca сообщает, что Вальверде поджидал Баэну на парковке, где стояли автобусы команд гостей, и ударил испанца в лицо.

В настоящее время “Реал” находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 59 очков.

Команда отстает от лидирующей “Барселоны” на 12 очков, но у каталонцев есть игра в запасе.