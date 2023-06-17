Вальверде ответил на слухи об уходе из "Реала"

Хавбек “Реала” Федерико Вальверде ответил на слухи о том, что он может сменить команду.

По словам футболиста, даже после приобретения Джуда Беллингема за более чем 100 миллионов евро, он намерен продолжать играть в составе клуба из Мадрида.

Вальверде отметил, что хочет оставить свой след в истории самой лучшей команды в мире.

В прошлом сезоне хавбек забил 7 голов и 4 результативные передачи в рамках Ла Лиги.