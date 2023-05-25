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"Валенсия" проиграла в гостевом матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 15:31
"Валенсия" проиграла в гостевом матче Ла Лиги Фото: инстаграм "Мальорки"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании “Мальорка” на своем поле обыграла “Валенсию" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Ведат Мурики.

“Мальорка”, набрав 47 очков, вышла на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Валенсия” с 40 очками осталась на 13-м месте.

“Мальорка” – “Валенсия” - 1:0 (0:0)
Гол: Мурики, 64 - 1:0

“Мальорка”: Райкович, Маффео, Вальент, Хаджикадунич (Морланес, 76), Копете, Ли Кан Ин (Санчес, 83), Дани Родригес (Гайя, 83), Баба, Ндиайе (Коста, 46), Мурики, Кадевере (Пратс, 65).

“Валенсия”: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Фулькье, 83), Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Алмейда, Нико Гонсалес (Клюйверт, 66), Герра, Лино (Мари, 75), Дуро (Кавани, 76), Диего Лопес (Кастильехо, 66).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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