"Валенсия" проиграла голландскому клубу
Испанская “Валенсия” в товарищеском матче проиграла голландскому АЗ со счетом 1:3.
Победу голландцам принесли дубль Йеспера Карлссона и гол Йенса Одгора. У испанцев отличился Илаиш Мориба.
“Валенсия” Испания - АЗ Нидерланды - 1:3 (1:1)
Голы: Карлссон, 12 - 0:1, Мориба, 43 - 1:1, Одгор, 46 - 1:2, Карлссон, 64 - 1:3
“Валенсия”: Мамардашвили, Дуро, Фулькье, Габриэл Паулиста, Гайя, Клюйверт, Лино, Мориба, Муса, Нико, Озкаджар.
АЗ: Верхулст (Овусу-Одуро, 65), Бекема (Деккер, 65), Хацидиакос (ван Бредерод, 65), Класи (Базур, 46), Карлссон (Лахдо, 65), М. де Вит (Керкез, 46), Михайлович (Д. Де Вит, 46), Одгор (Эвьен, 65), Павлидис (Бараси, 65), Рейндерс (Коопмейнерс, 65), Сугавара (де Йонг, 65)
Не пропустите: Появились детали перехода Роналду в “Аль-Наср”.