"Валенсия" проиграла аутсайдеру Ла Лиги

В матче 28-го тура чемпионата Испании “Валенсия” на выезде проиграла “Альмерии” со счетом 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Гонсало Мелеро и Срджана Бабича. У гостей отличился Саму Кастильехо.

“Альмерия”, набрав 30 очков, покинула зону вылета и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Валенсия” с 27 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

“Альмерия” – “Валенсия” - 2:1 (0:0)

Голы: Мелеро, 49 - 1:0, Бабич, 58 - 2:0, Кастильехо, 61 - 2:1

“Альмерия”: Фернандо, Эли, Бабич, Чуми, Сентельес, Пучмаль (Посо, 66), Мелеро (де ла Ос, 78), Робертоне (Эгуарас, 90), Саму Кошта, Баптистао (Рамазани, 78), Суарес (Кайки, 90).

“Валенсия”: Мамардашвили, Фулькье, Диакаби, Озкаджар, Гайя, Кастильехо (Кавани, 73), Алмейда, Нико Гонсалес (Гильямон, 50), Клюйверт (Франсиско Перес, 42), Лино (Муса, 73), Дуро.

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