"Валенсия" представила нового главного тренера
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Валенсии” на официальном сайте объявила о назначении Рубена Барахи на пост главного тренера.
Срок действия контракта не разглашается. На посту наставника “летучих мышей” он сменил ушедшего в отставку Дженнаро Гаттузо.
Стоит отметить, что в данный момент “Валенсия” находится в зоне вылета Ла Лиги. После 21 тура клуб занимает лишь 18-е место.
47-летний Бараха ранее тренировал “Эльче”, “Райо Вальекано”, “Спортинг”, “Тенерифе” и “Сарагосу”. В бытность футболистом он играл за “Валенсию” с 2000 по 2010 год.
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