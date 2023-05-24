"Валенсия" понесла наказание за расистские кричалки в адрес Винисиуса

Комитет Ла Лиги наказал "Валенсию" за поведение фанатов во время матча с “Реалом” (1:0).

Лига ввела санкции против “летучих мышей” в виде частичного закрытия стадиона "Месталья" на пять матчей.

В частности, речь идет о южной трибуне Марио Кемпеса, с которой звучали расистские кричалки в сторону вингера мадридского клуба Винисиуса Жуниора во время матча с “Реалом”.

Также на клуб наложен штраф в размере 45 тысяч евро.