Валенсия обвинила Винисиуса во лжи

Валенсия обвинила вингера Реал Мадрида Винисиуса во лжи относительно его обвинений в расизме, сообщили на официальном сайте клуба.

В официальном обращении от Валенсии они отмечают, что нельзя обвинять всех фанатов и клуб, если несколько болельщиков позволили себе расистские высказывания. Валенсия полностью осознает всю серьезность этого вопроса. По их словам, расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, но с ним нельзя бороться с помощью ошибок и необоснованной лжи.

Болельщиков клуба нельзя называть расистами, и Валенсия требует, чтобы Винисиус Жуниор публично опроверг сделанное им заявление.

Напомним, что в предыдущем сезоне Ла Лиги, во время матча между Валенсией и Реал Мадридом, произошел инцидент с расизмом, в котором был задействован вингер "сливочных" Винисиус.

На официальном сайте Реала было объявлено, что в четверг, 5 октября, бразильский игрок дал показания в суде. Он сделал это через видеоконференцию в следственном суде Валенсии о событиях на стадионе "Месталья" 21 мая, где он столкнулся с расистскими и ксенофобскими образами и поведением.