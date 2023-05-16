В "Ювентусе" высказались об очередной травме Погба

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о новой травме полузащитника команды Поля Погба.

Француз получил повреждение по ходу первого тайма матча с “Кремонезе” (2:0).

По словам тренера, сейчас футболисту нужна восстановительная работа.

"Мы решили проверить его в стартовом составе после игры с "Севильей", чтобы убедиться, что он справится с быстротой, которую предполагала игра. Мы нуждались в его технике, которая требует большой активности в четырехглавой мышце, и он был на высоте.

Поль взрослый человек, у него трое детей и он сможет выиграть эту битву. Но игра в стартовом составе всегда включает в себя определенный риск. Мы будем ждать его возвращения ", - сказал он.

Ожидается, что француз выбыл на 20 дней.