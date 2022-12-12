В "Ювентусе" выбрали лучшего игрока ноября

Сербский полузащитник “Ювентуса” Филип Костич признан лучшим игроком команды по итогам ноября, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

В минувшем месяце хавбек принял участие в трех матчах чемпионата Италии и отдал две голевые передачи.

В нынешнем сезоне 30-летний Костич провел за “Ювентус” и сборную Сербии 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал восемь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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