В "Ювентусе" устали от постоянных травм Погба

Постоянные травмы полузащитника Поля Погба тревожат руководство “Ювентуса”.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист снова получил повреждение, из-за которого вернется на поле только через месяц.

Источник заверяет, что постоянные травмы француза раздражают руководство итальянского клуба.

Если до конца сезона ситуация не изменится и игрок будет больше лечиться, чем играть, то летом его выставят на трансфер.