В "Ювентусе" отреагировали на снятие 15 очков с команды

“Ювентус” выпустил официально заявление после того, как с клуба сняли 15 очков в таблице Серии А.

Как известно, клуб наказали по делу о финансовых махинациях.

“Мы будем ждать публикации мотивировочной части решения. Кроме того, в соответствии с положениями Кодекса спортивного правосудия, мы сообщаем об апелляции в Арбитражную коллегию по гарантиям в спорте”, – гласит сообщение на сайте туринцев.

Напомним, что после снятия очков “Ювентус” опустился на 10-е место в турнирной таблице.