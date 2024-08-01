В Вильярреале сказали, будут ли искать замену Сорлоту на фоне слухов об его уходе в Атлетико

После того, как стало ясно, что форварда Жироны Артема Довбика в Атлетико не будет, столичный клуб переключился на другие кандидатуры. Одна из них – форвард Вильярреала Александр Сорлот. Но в самом стане «желтой субмарины» относятся к слухам не так категорично.

На эти заявления СМИ отреагировал директор по футболу Вильярреала Мигель Анхель Тена, который сказал, что клуб не будет искать замену норвежцу, потому что и так игрок команды:

«Рынок одинаков для всех, мы бы хотели, чтобы состав был закрыт к первому матчу лиги, но это очень сложно. Рынок не закрывается до 31 числа, и вы знаете, что есть игроки, которые выступают за одну команду, а в следующий день играют за другую. Время нужно уважать, потребности нам ясны. Сорлот - игрок Вильярреала, нам не нужно искать ему замену, потому что он игрок Вильярреала, и дальше мы будем работать в том же духе», – цитирует Тену Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что как и Довбиком, Сорлотом интересовалась Рома.