В УЕФА раскритиковали Италию. Страна должна принять Евро-2032

В УЕФА разочарованы тем, как развивается футбольная инфраструктура в Италии.

В частности, свое мнение по этому поводу высказал президент организации Александр Чеферин.

Он отметил, что в сравнении с уровнем футбола и размерами страны инфраструктура в Италии очень плохая.

“Я верю, что ситуация может исправиться. Но для этого правительство должно начать инвестировать в улучшение инфраструктуры. Если страна так увлечена футболом и спортом в целом, ей нужно делать больше. На данный момент нам остается только надеяться, что все будет хорошо”, — сказал Чеферин, слова которого приводит Football Italia.

Напомним, что Италия и Турция будут принимать Чемпионат Европы по футболу 2032 года. Эти две страны подали единственную заявку на проведение турнира, победив без конкуренции.

Также недавно стало известно, что европейское первенство в 2028 году пройдет в Великобритании и Ирландии.

Напомним, что следующий чемпионат Европы пройдет в 2024 году в Германии.