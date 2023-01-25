В УЕФА пересмотрят форматы Лиги Наций и квалификации на ЧМ

УЕФА готовит реформу турниров между сборными.

Вопросы будут обсуждать на сегодняшнем заседании исполнительного комитета организации.

В частности, затронут тему новой системы отбора на чемпионат мира. В европейской квалификации могут создать 12 групп по 4 или 5 команд. Победители групп будут выходить напрямую на ЧМ, а остальные 4 места будут разыграны в плей-офф.

Еще один вопрос - изменение формата Лиги наций. В УЕФА планируют создать в Лиге А раунд плей-офф, в котором будут участвовать и те сборные, которые займут вторые места в группах.