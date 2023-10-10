В УЕФА передумали возвращать российские сборные в международный футбол

Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России по футболу к международным турнирам.

Об этом сообщил журналист Роб Харрис в своём «твиттере».

По его информации, в УЕФА на сегодняшнем заседании Исполнительного комитета пришли к выводу, что им «не удалось найти технического решения, которое позволило бы российским командам играть».

Как известно, недавно появилась информация о том, что УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям. Тогда в организации заявили, что дети не должны страдать из-за поступков, которые совершают взрослые.

Интересно, что главная сборная России и клубы РПЛ до сих пор отстранены международных турниров. Их обещали вернуть в европейских футбол только после того, как Россия выведет свои войска из Украины. Пока же под санкциями остаются как женские, так и мужские команды.