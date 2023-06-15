В УЕФА ответили на скандал с украинским флагом на финале Лиги чемпионов

На финале Лиги чемпионов между “Манчестер Сити” и “Интером” (1:0) в Стамбуле у болельщика английского клуба забрали флаг Украины.

Скандальный инцидент вызвал реакцию УЕФА.

“За безопасность стадиона отвечают местные организаторы и полиция. Снятие флага было неудачной личной инициативой местного турецкого полицейского. Однако, узнав об этом, глава турецкой полиции добился того, чтобы флаг был возвращен болельщику”, - говорится в сообщении.

Также в УЕФА отметили, что организация не запрещает вывешивать украинские флаги на стадионах.