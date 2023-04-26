В УЕФА могут ввести "полоток зарплат" в футболе

Президент УЕФА Александр Чеферин предложил ввести потолок зарплат в европейском футболе, что получило поддержку всех клубов.

Идея состоит в том, чтобы поддерживать соревновательный баланс в спорте, чтобы сохранить ценность соревнований. Чеферин считает, что наличие всего нескольких доминирующих команд, постоянно выигрывающих, не имеет смысла для спорта.

Он призвал к коллективному соглашению между всеми лигами и УЕФА, чтобы это произошло. Чеферин занимает пост президента УЕФА с 2016 года и в этом году был переизбран. Стоит отметить, что УЕФА уже имеет механизм финансового фэйр-плей.