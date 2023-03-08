В УАФ проверят украинских футболистов, которые играют в России

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола будет заниматься делами украинских футболистов, которые играют в чемпионате России.

Их хотят проверить на нарушения кодекса этики и честной игры.

Напомним, что в данный момент в России играет пять футболистов из Украины. Это Дмитрий Иванисеня, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Данила Сагуткин и Марк Мампасси.

В прошлом сезоне в РПЛ играл защитник Ярослав Ракицкий, который разорвал контракт с “Зенитом”.