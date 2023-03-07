В Турции во время матча в футболистов кидали ножи и петарды

По ходу матча второго дивизиона чемпионата Турции между “Бурсаспором” и “Амедспором” фанаты местной команды закидывали игроков гостей различными предметами.

Как пишет турецкая пресса, в футболистов бросали петарды и даже ножи.

Все дело в том, что среди фанатов “Медспора” очень много курдов, что и стало причиной конфликта.

В то же время по ходу встречи болельщики хозяев в течение всего матча скандировали антикурдские выкрики.

Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.