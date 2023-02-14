В Турции подрались украинские и русские футболисты

Футболисты российского “Шинника” получили травмы в драке с футболистами украинского “Миная”.

Как пишет телеграм-канал “Мутко против”, у россиянина Ильи Грузнова подозрения на перелом ребер.

В то же время у полузащитника Дмитрия Самойлова подозрения на перелом пальца.

По данным источника, конфликт между спортсменами произошел в Турции. Футболисты подрались в отеле, где проживают обе команды.