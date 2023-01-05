В трансфере Фернандеса в "Челси" возникли проблемы

“Челси” все еще не может договориться с “Бенфикой” по трансферу аргентинского защитника Энцо Фернандеса.

Как уточняет Фабрицио Романо, накануне прошла новая встреча представителей клубов, на которой прийти к соглашению о переходе аргентинца снова не удалось.

На данный момент сторонам осталось решить два важных вопроса - это стоимость трансфера и очередность выплат.

Напомним, что в этом сезоне аргентинец провел за свою команду 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.