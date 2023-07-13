В "Тоттенхэме" придумали новый способ удержать Кейна в команде

Лондонский “Тоттенхэм” придумал новый способ, чтобы удержать в команде нападающего Харри Кейна, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб готов предложить 29-летнему футболисту должность в структуре клуба по окончании карьеры. Это будет возможно лишь в том случае, если форвард согласится продлить нынешний контракт, который действует до лета 2024 года. “Тоттенхэм” предлагает игроку новое соглашение с двукратным повышением зарплаты, которая составит почти 25 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Кейн хочет покинуть “Тоттенхэм” в летнее трансферное окно. Англичанин намерен присоединиться к “Баварии”, так как верит, что сможет выиграть Лигу чемпионов в составе клуба из Мюнхена.

Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.