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В "Тоттенхэме" назвали нового капитана команды

Новости футбола Сегодня, 02:00
В "Тоттенхэме" назвали нового капитана команды Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского “Тоттенхэм Хотспур” на официальном сайте объявила о назначении на должность капитана команды южнокорейского нападающего Сона Хын Мина.

Кореец сменил в данной должности французского вратаря Уго Льориса, который покинул клуб. Вице-капитанами английского клуба назначены полузащитник Джеймс Мэддисон и защитник Кристиан Ромеро.

"Стать капитаном такого великого клуба – большая честь", - сказав Сон.

31-летний Сон Хын Мин выступает за “Тоттенхэм Хотспур” с лета 2015 года. Он перешел в английский клуб из немецкого “Байера” Леверкузен. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 372 матча во всех турнирах, забил 145 голов и отдал 80 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Сон Хын Мин с 2010 года играет за сборную Южной Кореи. Всего он провел за южнокорейскую национальную команду 112 матчей, забил 37 голов и отдал 17 результативных передач, а также получил шесть желтых карточек.

Напомним, что в прошлом сезоне “Тоттенхэм” финишировал на восьмом месте в Премьер-лиге. Таким образом, лондонский клуб не сумел завоевать право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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