В стиле Моуринью: Особенный унизил соперника после победы в Лиге Европы
Новости футбола Вчера, 22:36
Фото: GETTY IMAGES
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сравнил Серию А и Лигу Европы после матча против «Серветта» (4:0).
«Разница в уровне сопротивления. При всем уважении к «Шерифу» и «Серветту», с командами из Серии А играть намного сложнее, все команды Серии А сильнее этих соперников. Мы взяли шесть очков, но это было ожидаемо, даже с заменами мы просто сильнее. Мы обязаны брать 12 очков в матчах с «Шерифом» и «Серветтом». Что касается «Славии», там другая история. Это очень хорошая команда, которая без проблем могла бы играть в Лиге чемпионов», - сказал Жозе Моуринью в эфире Sky Sport Italia.
Напомним, что у «Ромы» две победы в двух матчах Лиги Европы. В Серии А у «Ромы» две победы за семь туров.
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