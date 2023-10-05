В стиле Моуринью: Особенный унизил соперника после победы в Лиге Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сравнил Серию А и Лигу Европы после матча против «Серветта» (4:0).

«Разница в уровне сопротивления. При всем уважении к «Шерифу» и «Серветту», с командами из Серии А играть намного сложнее, все команды Серии А сильнее этих соперников. Мы взяли шесть очков, но это было ожидаемо, даже с заменами мы просто сильнее. Мы обязаны брать 12 очков в матчах с «Шерифом» и «Серветтом». Что касается «Славии», там другая история. Это очень хорошая команда, которая без проблем могла бы играть в Лиге чемпионов», - сказал Жозе Моуринью в эфире Sky Sport Italia.