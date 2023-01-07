В стартовом составе "ПСЖ" сыграл 16-летний футболист

Хавбек “ПСЖ” Варрен Заир-Эмери стал самым молодым футболистом в истории клуба, который выходил на поле в основном составе в официальном матче.

Вчера молодой талант появился на поле с первых минут матча Кубка Франции с “Шатору” (3:1).

Интересно, что Заир-Эмери отыграл все 90 минут.

Таким образом, он отыграл полный матч за “ПСЖ” в возрасте 16 лет 9 месяцев и 29 дней.

Прошлый рекорд принадлежал Мамаду Сако, который выходил в стартовом составе парижан в возрасте 17 лет и одного дня.