В "Шахтере" рассказали о ситуации с возможной продажей Мудрика

Директор по футболу “Шахтера” Дарио Срна рассказал, что донецкий клуб ни с кем не ведет переговоров о продаже полузащитника Михаила Мудрика.

“Мудрик является большим талантом. Его контракт с ”Шахтером" действует еще четыре года. На данный момент мы ни с кем не ведем переговоров по его трансферу. Если кто-то захочет его купить, то им придется заплатить много денег", - приводит слова Срны Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” и сборную Украины 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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