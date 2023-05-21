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В "Шахтере" отреагировали на слухи о смене тренера

Новости футбола Сегодня, 03:50
В "Шахтере" отреагировали на слухи о смене тренера Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

Спортивный директор “Шахтера” Дарио Срна прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером донецкого клуба станет наставник луганской “Зари” Патрик ван Леувен.

“Эта информация появилась не случайно. Это провокация, чтобы дестабилизировать команду перед решающими матчами. Но это сделать не удастся. У нас есть главный тренер Игор Йовичевич, которому мы доверяем, и у которого еще год контракта. Поэтому не обращаем внимание, уверены в своих силах и вместе движемся дальше к будущим победам”, – приводит слова Срны “Футбол 24”.

Стоит отметить, что в матче 28-го тура чемпионата Украины “Шахтер” сыграет именно с “Зарей”. Матч состоится 24 мая. “Шахтер”, набрав 66 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Заря” с 61 очком занимает третье место.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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