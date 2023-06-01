В "Шахтере" нашли причину неудач Мудрика в "Челси"

Генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин недавно высказал свое мнение о неудовлетворительной игре Михаила Мудрика в составе “Челси”.

“Почему Мудрику не удаётся заиграть в ”Челси" на должном уровне? А кому там удалось заиграть в последнее время?" - сказал он.

Напомним, что сумма трансфера украинца с бонусами составит около 100 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Мудрик провел 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал лишь две голевые передачи.