В Севилье высказались о разрыве всех отношений с Барселоной

Президент футбольного клуба "Севилья" Хосе Кастро высказался о решении каталонской “Барселоны” разорвать все институциональные отношения с его клубом.

Как известно, “Севилья” приветствовала начало расследования по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры, которого обвинили в даче взятки “Барселоне”, тем самым вызвав реакцию со стороны каталонского клуба.

Кастро заявил, что клуб получил поддержку от многих других клубов и уверен в правоте своих убеждений.

“Я хочу подчеркнуть серьезность и неприемлемость подобных действий. Я убежден в том, что выплаты судьям противоречат принципу честной конкуренции”, - сказал он.

Напомним, что недавно "Севилья" и “Барселона” встречались в рамках чемпионата Испании (0:1). Перед игрой представители первой команды отказалась участвовать в официальном обеде и совместном просмотре матча с представителями каталонцев, что раньше было традицией.