В Серии А забили гол с центра поля: он стал рекордным

В матче между “Фиорентиной” и “Вероной” забили самый дальний гол в истории чемпионата Италии.

Его автором стал защитник “фиалок” Кристиано Бираги.

Он забил с центра поля на 89-й минуте прямым ударом со штрафного.

Защитник воспользовался тем, что вратарь не успел вернуться в створ ворот и перекинул его.

Мяч был забит с дистанции 57,91 метра, что стало рекордом за последние 10 лет.