В Серии А выбрали лучшего игрока января

Нигерийский нападающий неаполитанского “Наполи” Виктор Осимхен признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам января, сообщается на официальном сайте турнира.

В прошлом месяце футболист принял участие в пяти матчах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В борьбе за награду нигериец опередил Пауло Дибалу ("Рома"), Лаутаро Мартинеса ("Интер"), Адемолу Лукмана ("Аталанта") и Луиса Альберто ("Лацио").

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 21 матч во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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