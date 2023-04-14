В семье Мане произошла трагедия перед его конфликтом с Сане

Форвард “Баварии” Садио Мане потерял свою тетю перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с “Манчестер Сити” (0:3).

Напомним, что именно после этого матча африканец вляпался в громкий скандал, когда накинулся с кулаками на своего одноклубника Лероя Сане.

За свою выходку Мане будет дисквалифицирован на матч чемпионата Германии.

Напомним, что соглашение Мане с немецким клубом рассчитано до 2025 года. В этом сезоне он сыграл в 32 матчах и забил 11 голов.