В сборную Украины на матч с Англией довызваны два футболиста

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань довызвал двух футболистов в национальную команду на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборной Англии, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

К сборной присоединятся вратарь “Зари” Никита Шевченко, который заменит травмированного голкипера “Шахтера” Дмитрия Ризныка, а также защитник киевского “Динамо" Денис Попов.

Матч Англия - Украина состоится 26 марта. Также в группе выступают сборные Италии, Северной Македонии и Мальты.

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