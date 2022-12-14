В сборную Бельгии ищут тренера по объявлению

В Бельгии весьма необычно ведут поиски нового наставника для национальной команды.

На днях Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) сообщила о начале приема резюме от кандидатов.

Там уточнили, что резюме будут принимать до 10 января 2023 года.

“Нам нужен тренер, который знает, как побеждать. Этот человек должен быть амбициозным и обладать необходимым международным опытом на топ-уровне”, - отметили в организации.

Напомним, что на мировом первенстве в Катаре сборная Бельгии не смогла выйти в плей-офф, после чего команду покинул наставник Роберто Мартинес.