В сборной Испании недовольны 18-летним талантом "Барселоны"

Футболисты сборной Испании и чиновники Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) недовольны поведением полузащитника “Барселоны” Гави, сообщает Relevo.

По сведениям источника, игроки недовольны жесткой игрой хавбека во время тренировок. Гави неоднократно опасно играл против партнеров по национальной команде и мог нанести им травму. Кроме того, он не пришел на автограф-сессию перед матчем отборочного турнира чемпионата Евро-2024 между Испанией и Норвегией (3:0).

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. За сборную Испании он играет с 2021 года. На его счету три забитых мяча в 19 поединках за сборную.

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