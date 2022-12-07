В сборной Германии приняли решение по главному тренеру

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик сохранит свой пост, несмотря на провал команды на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство Немецкого футбольного союза приняло решение не увольнять специалиста и дать его возможность доработать как минимум до конца действия контракта, который истекает летом 2024 года.

“Я и мой тренерский штаб с оптимизмом смотрим на Евро-2024, который пройдет в нашей стране. Уверен, что мы сможем добиться намного большего, чем показали в Катаре. Там мы упустили отличный шанс, но мы извлечем из этого уроки”, - сказал Флик.

Напомним, что на ЧМ-2022 Германия набрала четыре очка на групповом этапе и не сумела пробиться в плей-офф.

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