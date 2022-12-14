В сборной Франции приняли решение по будущему Дешама

Наставник сборной Франции Дидье Дешам не покинет свою должность после окончания чемпионата мира 2022 в Катаре.

Как пишет источник, Федерация футбола Франции довольна работой тренера и собирается продлить контракт с ним еще на два года.

Ожидается, что новое соглашение будет действовать до Евро-2024.

Напомним, что 54-летний Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Вместе с ним команда выиграла ЧМ-2018, а также дошла до полуфинала ЧМ-2022, где сыграет с Марокко.

Его контракт рассчитан до конца этого года.